«Динамо» вырвало победу у «Рубина» в молодёжном первенстве, уступая в два мяча

«Динамо» вырвало победу у «Рубина» в российском молодёжном первенстве и закрепилось на первом месте. В матче 14-го тура москвичи в Казани добились победы – 3:2, уступая по ходу встречи (0:2).
Перед уходом на перерыв Никита Голдобин вывел «Рубин» вперёд, а в начале второй половины Ильзат Ахметов, реализовав пенальти, сделал счёт 2:0. «Динамо» сумело отыграть два мяча в течение девяти минут.
На 53-й минуте Николай Обольский сократил отставание – 1:2, а через пять минут Евгений Луценко сравнял счёт. За 14 минут до конца игры в составе «Рубина» был удалён Тимур Акмурзин, и динамовцы воспользовались этим.
На 90-й минуте гости забили третий мяч. Гол на счету Луценко. Благодаря этому результату «Динамо» продлило беспроигрышную серию в молодёжном первенстве до девяти матчей и упрочило лидерство.