«Спартак» продлил беспроигрышную серию в молодёжном первенстве до восьми матчей

«Спартак» продлил беспроигрышную серию в российском молодёжном первенстве. В 14-м туре красно-белые в Москве сыграли вничью с «Амкаром» (1:1), уйдя от поражения в компенсированное время.
На 21-й минуте Тимур Фаррахов вывел «Амкар» вперёд, а на 91-й минуте Данила Прошляков спас «Спартак» от поражения – 1:1. Благодаря этому результату москвичи продлили беспроигрышную серию до восьми матчей. Последний раз красно-белые проигрывали 11 августа, когда уступили ЦСКА (1:2).
В другом матче «Тосно» в Санкт-Петербурге вырвал победу у «Ростова» (2:1). На 69-й минуте Аслан Дудиев вывел «Тосно» вперёд, но «Ростов» усилиями Дмитрия Христиса на 89-й минуте восстановил равенство в счёте — 1:1. Удержать ничью гости не смогли. В компенсированное время «Тосно» благодаря голу Юрия Ярцева вырвал победу.
В ещё одном матче 14-го тура «СКА-Хабаровск» обыграл в Хабаровске «Уфу» (2:0). На 18-й минуте счёт открыл Алехандро Барбаро, а на 28-й минуте отличился Манвел Агаронян – 2:0.