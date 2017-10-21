Хусаинов: арбитр психологически не был готов дать пенальти в ворота «Спартака»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов разобрал спорный судейский эпизод в матче 14-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Амкар» (0:0). На 85-й минуте вратарь хозяев Александр Селихов столкнулся с Брайном Идову, однако арбитр Павел Кукуян показал игроку гостей «горчичник» за симуляцию и не стал назначать пенальти.
«Было чисто игровое нарушение. Никакого умысла у вратаря Селихова сбивать нападающего «Амкара» не было. Если этот эпизод перенести на любую точку поля за пределы штрафной площади, то любой арбитр, даже начинающий, определил бы это как фол. Но так как это было в штрафной, это уже пенальти. Никаких карточек Селихову, как вратарю, за то, что он умышленно сбивал нападающего, не последовало. Никаких карточек Идову за то, что он якобы симулировал, – тоже. Значит, в этом эпизоде очевидный фол, который наказывается 11-метровым в ворота «Спартака». Арбитр психологически оказался не готов принять такое серьёзное решение, тем более на последних минутах и в ворота «Спартака». Если бы это были ворота «Амкара», то, уверяю, результат матча был бы другим.
Класс арбитра заключается в том, чтобы принимать одинаковые решения к обеим сторонам встречи, а судья своими действиями участвовал в этой схватке. На чьей стороне? Этот вопрос оставим открытым», – сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.