Евсеев: пенальти был чистый. Всё, у «Спартака» фарта больше нет

Тренер «Амкара» Вадим Евсеев поделился впечатлениями от ничьей в матче 14-го тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 0:0.
«Пенальти был чистый. Всё, у «Спартака» фарта больше нет», — сказал Евсеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
На 85-й минуте вратарь хозяев Александр Селихов столкнулся с Брайном Идову, однако арбитр Павел Кукуян показал игроку гостей «горчичник» за симуляцию и не стал назначать пенальти.
Видео с Евсеевым можно посмотреть на «Чемпионате».
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