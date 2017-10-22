Зинедин Зидан не считает себя лучшим тренером в мире, несмотря на успешное начало тренерской карьеры в «Реале».
Зидан, а также итальянцы Массимилиано Аллегри («Ювентус») и Антонио Конте («Челси») вошли в тройку финалистов-номинантов на премию лучшему тренеру года по версии Международной федерации футбола. Церемония вручения наград ФИФА пройдёт 23 октября в Лондоне.
«Я не думаю, что я лучший тренер в мире, это далеко не так. Мне повезло работать в лучшем клубе мира с лучшими игроками. Я честен — мне нравится то, что я делаю, я делаю это со страстью и становлюсь лучше в этом. Если мне дадут эту награду, я с радостью приму её, но я не думаю, что я лучший в мире», — цитирует Зидана Goal.
Зидан возглавил «Реал» в январе 2016 года. За этот период «сливочные» под руководством 45-летнего французского специалиста выиграли семь трофеев: дважды — Лигу чемпионов, дважды — Суперкубок УЕФА, Суперкубок Испании, чемпионат Испании и клубный чемпионат мира.