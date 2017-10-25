Биджиев: выход в 1/4 финала Кубка России — исторический успех «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Хасанби Биджиев прокомментировал итоги выездного матча 1/8 финала Кубка России с «Тамбовом» (2:0).
«Для нас матч был очень важен, ровно как и для соперника. Победа в матче позволяет попасть в восьмёрку сильнейших команд Кубка России, это очень престижно. Хотелось очень порадовать своих болельщиков, так как это историческое событие в биографии нашего клуба.
Что касается матча, то нам было важно выстроить стратегию правильно с учётом состояния поля, погоды и действий соперника. Было понятно, что «Тамбов» начнёт матч мощно. Понимали, что будет много борьбы в воздухе, борьбы за инициативу. Мы оказались к этому готовы. Во втором тайме мы уже использовали разрывы между линиями соперника. Первый гол забили с хорошего стандарта, а второй после хорошего командного прессинга. Если говорить о сопернике в следующей стадии, то сегодня посмотрим матч «Ростов» — «Амкар». Особых предпочтений по сопернику нет, главное — желание, чтобы мы сыграли матч 1/4 финала дома. Хочется сыграть такой исторический матч при своих болельщиках», — сказал Биджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.