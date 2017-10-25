Костакурта: вполне ясно, чего не хватает нынешнему «Милану»

Бывший защитник «Милана» Алессандро Костакурта поделился мнением о проблемах россонери на старте текущего сезона.
«С кем-то наподобие Белотти или Обамейянга мы будем говорить совсем о другом «Милане». Объективно говоря, вполне ясно, чего не хватает этому составу: качественного центрального нападающего.
Моментов у команды много, в штрафную площадь постоянно идут подачи, но «Милану» не хватает реализации. Форварды слишком часто ошибаются в решающие моменты», — сказал Костакурта в эфире Sky Sport Italia.
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