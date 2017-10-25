Монтелла: я уверен, что «Милан» сегодня выиграет у «Кьево»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча 10-го тура итальянской Серии А с «Кьево» (25 октября).
«Сейчас наши дела идут не слишком хорошо, если мы проиграем, будет еще хуже. В прошлой игре, с „Дженоа“, мы действовали на хорошем уровне и были близки к победе, хотя заканчивали матч в меньшинстве.
Я не думаю о том, что могу потерять работу. Я уверен, что мы выиграем у „Кьево“, — сказал Винченцо Монтелла в эфире программы Le Iene на телеканале Мediaset.
Монтелла: мне не нравятся результаты «Милана», но не качество игры