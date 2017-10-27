«Спартак» ушёл от поражения в матче с «Ростовом» в молодёжном первенстве

«Спартак» второй раз подряд вырвал ничью в российском молодёжном первенстве в компенсированное время.
В 14-м туре красно-белые на 91-й минуте ушли от поражения в матче с «Амкаром» (1:1), а в 15-м туре поделили очки с «Ростовом», сравняв счёт на 93-й минуте.
«Ростов» повёл в счёте после результативного удара Норика Мкртчяна на 59-й минуте. Хозяева долго удерживали минимальное преимущество, но всё же пропустили. От поражения «Спартак» на 93-й минуте спас Пётр Володкин — 1:1.
Набрав 18 очков «Ростов» поднялся на 10-е место, а «Спартак» остался на 6-й строчке, продлив беспроигрышную серию до девяти матчей.
Таблицу молодёжного первенства можно посмотреть на «Чемпионате».