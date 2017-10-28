Клопп — о Ловрене: никому не пожелаю, чтобы их ошибки разбирались публично

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выступил в защиту хорватского защитника Деяна Ловрена, столкнувшийся с массой критики болельщиков в том числе в социальных сетях.
«Никому не пожелаю, чтобы их ошибки разбирались публично. Трудно представить, что чувствуешь в такие моменты. Это напоминает ситуацию, когда произошёл несчастный случай, а люди снимают происходящее на смартфон вместо того, чтобы оказать помощь. Но я не такой человек.
У Деяна выдалась не лучшая неделя в его жизни, но это лишь футбол. Люди не становятся хуже или лучше после ошибки в футбольном матче. В игре Ловрена я по-прежнему вижу больше позитивных моментов, нежели негатива. Он игрок Ливерпуля. Я отношусь к нему как к члену этой семьи. И если я думаю, что должен ему помочь, я это сделаю. С миром социальных сетей достаточно сложно справиться. Я не участвую в этом и понятия не имею, почему люди это делают», — цитирует специалиста мерсисайдское издание Liverpool Echo.