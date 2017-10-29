Левандовски: для меня это очень сложный сезон, но выбора нет

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски полагает, что повреждение, полученное им в матче с «РБ Лейпциг», не является серьёзным. Матч состоялся 28 октября в Мюнхене в рамках 10-го тура Бундеслиги и завершился победой мюнхенской команды со счётом 2:0. Левандовски был заменён на 45-й минуте, вместо него на поле вышел Артуро Видаль.
«Это было похоже на судорогу, но я не хотел рисковать. Всё не так уж плохо, но для меня это очень сложный сезон. С начала сезона я играю через каждые три дня — за „Баварию“ или сборную Польши. Никто не может играть по 90 минут во всех матчах, но на данный момент другого выбора нет. В „Баварии“ нет дублёра на мою позицию», — сказал Левандовски в интервью Sport Bild.
В составе «Баварии» Левандовски в нынешнем сезоне принял участие в 16 матчах и забил 14 голов. 31 октября «Баварию» ожидает гостевой матч с «Селтиком» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Левандовски отметил, что планирует принять участие в этом матче.