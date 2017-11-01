Владелец «Палермо» открыто обратился с просьбой в Федерацию футбола Македонии

Владелец «Палермо» Маурицио Дзампарини в открытом письме обратился с просьбой к президенту Федерации футбола Македонии Илко Гьоргиоски не вызывать игрока сицилийской команды в национальную сборную на товарищеский матч с Норвегией.

«Дорогой президент Гьоргиоски. Обращаюсь к вам напрямую, чтобы любезно попросить не вызывать игрока Илию Несторовски в национальную команду на ваш товарищеский матч со сборной Норвегии, чтобы он смог выполнить важное клубное обязательство в матче Серии B. Хорошо знаю, что вы имеете право вызвать игрока в сборную. Однако, к сожалению, Федерация футбола Италии не приостанавливает матчи Серии B на время проведение игр национальных команд. Это наносит серьёзный ущерб таким клубам, как «Палермо», в составе которых много футболистов сборных.

Был бы очень благодарен, если бы вы удовлетворили мою просьбу в качестве жеста вежливости. Надеюсь встретиться с вами в скором времени и приглашаю вас посетить Палермо и матч местной команды, за которую выступают два македонских игрока», — говорится в письме Дзампарини, опубликованном на официальном сайте «Палермо».

Товарищеский матч сборной Македонии с командой Норвегии пройдёт 11 ноября, а уже на следующий день «Палермо» предстоит встреча с «Кремонезе» в Серии B. «Палермо» после 12 туров второго дивизиона чемпионата Италии располагается на первом месте в турнирной таблице.