На матч России с Аргентиной продано 60 тыс. билетов, на игру с Испанией — 7200

Как сообщили корреспонденту «Чемпионата» Никите Кузину в пресс-службе Российского футбольного союза, на товарищеский матч между сборными России и Аргентины на данный момент продано 60 тыс. билетов.

Игра с аргентинцами состоится 11 ноября и станет первой на московском стадионе «Лужники» после реконструкции, начало встречи запланировано на 16:00 мск.

На контрольный матч между сборными России и Испании пока продано 7,2 тыс. билетов. Эта игра состоится на стадионе «Санкт-Петербург» 14 ноября, начало — в 21:45 мск.

Приобрести билеты на матч Россия — Испания можно на «Чемпионате».