Мутко: цены на билеты на матч Россия — Аргентина должны быть разумными

Президент РФС Виталий Мутко надеется, что товарищеский матч Россия — Аргентина, запланированный на 11 ноября, соберёт аншлаг на стадионе «Лужники» в Москве.
«Сложно сказать сейчас насчёт аншлага, но хотелось бы, конечно, всё-таки первый матч на реконструированных «Лужниках», Аргентина в соперниках, игра ожидается хорошая. Тем более что цены на билеты должны быть разумными — на уровне домашних встреч российских клубов в еврокубках, поэтому должны удовлетворить ожидания болельщиков, этого бы хотелось", — цитирует Мутко «Газета.Ru».
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