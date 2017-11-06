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175 лет назад 2016
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Кроос снимется в документальном фильме о своей жизни

Футбол

Полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос снимется в документальном фильме о своей жизни. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на Bild. Выход фильма ожидается в 2019 году.

Продюсером картины является соотечественник Крооса Леопольд Хёш. Немец известен своим фильмом про баскетболиста Дирка Новицки, или «Чудо Берна», фильм, рассказывающий историю первого Кубка мира, завоёванного Германией в 1954 году.

«Леопольд связался со мной, некоторые сцены были сняты на пробной основе», — сказал Кроос.

Съёмка документального фильма начнётся в декабре.

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Источник: Sport.es Сообщить об ошибке
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Сборная Германии — Футбол ФК Реал Мадрид Тони Кроос
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