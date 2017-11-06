Полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос снимется в документальном фильме о своей жизни. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на Bild. Выход фильма ожидается в 2019 году.

Продюсером картины является соотечественник Крооса Леопольд Хёш. Немец известен своим фильмом про баскетболиста Дирка Новицки, или «Чудо Берна», фильм, рассказывающий историю первого Кубка мира, завоёванного Германией в 1954 году.

«Леопольд связался со мной, некоторые сцены были сняты на пробной основе», — сказал Кроос.

Съёмка документального фильма начнётся в декабре.