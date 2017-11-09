Зырянов: Дзюба забил в этом сезоне один гол? Думал, у него ноль. Молодец, Артём!

Полузащитник «Зенита-2» Константин Зырянов прокомментировал мнение, согласно которому нападающий «Зенита» Александр Кокорин в этом сезоне забивает много голов из-за того, что у него хорошие партнёры.



«А у Артёма Дзюбы какие партнёры, что он забить не может?» — переспросил 40-летний футболист у ведущего «Радио „Зенит“.



«Один гол всё-таки забил», — отметил ведущий.



«Это в матче с «Русенборгом», когда не засчитали?» — пошутил Зырянов.



Услышав, что Дзюба забил гол в матче с «Вардаром», Константин сказал: «А, «Вардару» забил… Ничего себе, мимо меня прошло. Я думал, у него ноль. Молодец, Артём!»



У Зырянова также спросили, станет ли, по его мнению, Кокорин лучшим бомбардиром по итогам нынешнего сезона РФПЛ.



«Мне не важно, будет или нет. Главное, чтобы «Зенит» стал чемпионом», — ответил Зырянов.