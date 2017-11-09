Клопп до перехода в «Ливерпуль» отверг предложение другого клуба АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что до перехода в стан мерсисайдцев он отказал одному клубу английской Премьер-лиги. Немецкий специалист работает в «Ливерпуле» с осени 2015 года, когда пришёл на место ушедшего с поста главного тренера Брендана Роджерса.



«Два года назад у меня было ещё одно предложение от английского клуба с большой историей, но мне не понравилось то, как они видят и понимают футбол. Когда же мне позвонил „Ливерпуль“, я не мог передать словами те чувства, которые испытал в тот момент. Я считаю, что мы можем стать чемпионами в Англии, для этого нам нужно немного удачи», — цитирует Клоппа Daily Mail.

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