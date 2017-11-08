Клопп: журналисты должны остыть и не ждать многого от ближайших игр Англии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от товарищеских матчей сборной Англии с командами Германии (10 ноября) и Бразилии (14 ноября).

«Если вы хотите провести чисто товарищеский матч, то в соперники надо выбрать другую команду, а не Германию с Бразилией. Все журналисты должны остыть и не ожидать слишком многого. Конечно, они могут победить, но вы слишком преувеличите важность события, если они выиграют. Впрочем, если они проиграют, случится то же самое, но со знаком минус.



В Англии есть куча фантастических молодых игроков. Я не уверен, что Германия выставит сильнейший состав, но это будет классная игра», — цитирует Клоппа The Guardian.