Глушаков — об обмене футболками с Месси: теперь у него полная коллекция

Полузащитник сборной России Денис Глушаков после матча с командой Аргентины (0:1) опубликовал на своей странице в «инстаграме» фотографию, на которой запечатлён аргентинский нападающий Лионель Месси на фоне футболок известных игроков. При этом благодаря графическому редактору на фотографии появилась и футболка Глушакова.

«Теперь коллекция Лионеля Месси полная!» — написал 30-летний футболист московского «Спартака».

Напомним, Глушаков и Месси обменялись футболками в перерыве товарищеского матча, прошедшего сегодня на стадионе «Лужники» в Москве.