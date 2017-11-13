Джеко: у меня есть ещё два года, чтобы выиграть с «Ромой» скудетто

Форвард «Ромы» Эдин Джеко ответил на вопрос о скудетто и рассказал о своём отношении к критике.

«У меня есть ещё два года, чтобы выиграть с „Ромой“ скудетто. Хотя в этом сезоне претендентов на титул стало больше, «Ювентус» остается фаворитом. Они всегда выигрывали титул, и они могут позволить себе потратить 90 млн евро на Игуаина.



В социальных сетях всем есть что сказать. Если товарищ по команде критикует меня, я принимаю его слова, но многие люди судят меня, хотя ничего не понимают. Я игнорирую эти критические замечания. Я мог покинуть „Рому“ после первого сезона, но я не ушёл, и всё наладилось. Если Месси и Роналду не забивают две игры подряд, чего почти никогда не бывает, все тут же говорят, что они в кризисе. Мы не роботы, у нас бывают взлёты и падения», — цитирует игрока Kicker.