Фассоне сообщил, что «Милан» планирует обойтись зимой без крупных трансферов.

Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне сообщил, что клуб не планирует совершать громких приобретений в зимнее трансферное окно в связи с финансовыми убытками за последние годы.
«Мы будем тратить в январе только в том случае, если это будет абсолютно необходимо. Больших трансферов не планируем», — приводит слова Марко Фассоне Sport Mediaset.
Ранее «Милан» объявил, что с 1 января по 30 июня убыток клуба составил € 32,6 млн, что на € 3,4 млн меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Фассоне: у «Милана» нет финансовых проблем, всё идет по плану