Слуцкий: «Халлу» нужно как можно скорее исправить своё нынешнее положение

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий выразил мнение, что команде нужно в кратчайшие сроки начать исправлять своё турнирное положение. После 16 туров «тигры» располагаются на 20-й строчке в турнирной таблице Чемпионшипа.

«У нас было три поражения подряд, и, если хотим изменить ситуацию в турнирной таблице, нам нужно изменить настроение и обрести уверенность. До марта больше не будет пауз на матчи национальных сборных, что хорошо, поскольку у нас много игроков сборных. Небольшой плюс в нашу пользу. «Халлу» нужно за это время как можно скорее исправить своё нынешнее положение», — цитирует Слуцкого официальный сайт клуба.