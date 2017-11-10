Слуцкий: буду работать в «Халл Сити» до того момента, пока не выгонят

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий заявил, что не собирается покидать английскую команду из-за неудачных результатов в этом сезоне. «Тигры» под его руководством потерпели три поражения подряд и занимают 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

«Эмоционально самый сложный период для меня был в ЦСКА. Конкретно – концовка сезона-2011/2012, когда мы заняли третье место – худший при мне результат для ЦСКА, и начало следующего сезона. Сейчас тоже крайне сложно, но я уже опытнее, толстокожее.



Я долго шёл к работе в „Халле“. Очень часто, когда с коллегами общаемся, они говорят: «Я не пойду в эту команду – там куча проблем». А я им отвечаю: «А неужели вы не понимаете, что если команда меняет тренера, то это автоматически проблемная команда?» То есть если бы она не была проблемная, то там просто не меняли бы тренера. В 90% случаев замена идёт, когда что-то не так.



Я прекрасно понимал, что я русский тренер, который никогда не работал в Англии. Я понимал, что меня позовут в проект, который изначально будет непростым. Любая команда, которая вылетает из АПЛ, автоматически имеет серьёзные проблемы. Что подтверждают не только «Халл», но и «Мидлсбро», и «Сандерленд».



Но, признаюсь, я не осознавал, что будет так тяжело. Но я буду здесь до того момента, пока не выгонят, скажем так. И я не собираюсь всё бросить и уехать. Never give up (никогда не сдавайся. — Прим. „Чемпионата“) – это основной девиз, который может быть применим к этой ситуации», – сказал Слуцкий в интервью изданию „Англия“.