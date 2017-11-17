Кьеллини: Месси можно остановить лишь с помощью одноклубников

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился мнением об игре лидера «Барселоны» Лионеля Месси в преддверии встречи с каталонской командой в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Также итальянец подчеркнул, что у него нет проблем во взаимоотношениях с укусившим его на чемпионате мира — 2014 Луисом Суаресом.



«Никогда не знаешь, чего ожидать от Месси, поскольку он очень быстр. Его можно остановить лишь с помощью моих одноклубников. Даже лучший защитник в мире не сможет отобрать мяч у Месси самостоятельно.



Что касается истории с Суаресом, у меня с ним нет никаких проблем», — сообщил Кьеллини в интервью изданию Corriere della Sera.



Встреча соперников в Турине состоится 22 ноября и начнётся в 22:45 мск.

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