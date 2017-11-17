Орлов: «Спартаку» не дали пенальти, и Лавров сказал Мутко: «Что вы творите?»

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов рассказал о давлении, которое испытают его коллеги и судьи.



«На протяжении семи лет я комментировал матчи „Зенита“, но сейчас реже. Бывает, команда проигрывает — 0:3. Что делать комментатору? Нужно научиться работать в этих моментах. Однажды Сергей Лапочкин в матче „Спартака“ не поставил пенальти, Сергей Лавров сразу позвонил Мутко: „Что вы творите? Такие судьи нам не нужны“. Растерялся Николай Левников, глава судейской комиссии, идут комментарии в газетах. Затем один из судей в интервью сказал, что ответственность не на главном арбитре, а на его помощнике. Но сделали виноватым Лапочкина, а в ответ он сказал, что больше не будет судить. В итоге уговорили. Видите, под каким давлением находятся и судьи, и комментаторы», — цитирует Орлова портал Rusfootball.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров болеет за «Спартак» с первого класса.