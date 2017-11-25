Дуглас Коста присоединится к «Ювентусу» на постоянной основе за € 46 млн

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился подробностями соглашения с «Ювентусом» относительно перехода бразильского полузащитника Дугласа Косты. Итальянская сторона пригласила футболиста на правах арендного соглашения с обязательством выкупа контракта спустя сезон. За аренду бразильца чемпионы Италии заплатили € 6 млн, полноценный трансфер обойдётся в € 40 млн компенсации.



«Прошлым летом Дуглас Коста присоединился к «Ювентус» на правах аренды, а через год он точно перейдёт на постоянной основе в общей сложности за € 46 млн», — цитирует специалиста интернет-издание Goal.



В цветах «Ювентуса» Дуглас Коста принял участие в 10 матчах Серии А, забил один гол и стал автором трёх результативных передач.