Каррера попытался объяснить недовольство Пашалича заменой в игре с «Марибором»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал недовольство заменой полузащитника Марио Пашалича в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1).

«Думаю, любой игрок не любит, когда его меняют. В своё время, когда меня меняли, задавался вопросом: «Почему?» Может, он сам недоволен своим выступлением или что-то ещё. Я никогда не меняю игроков, потому что они плохо играют. Я хочу, чтобы они приносили свежие силы, чтобы они выкладывались на поле», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.