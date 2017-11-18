Каррера: не будь у Пашалича мотивации, он бы не играл

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после победы над «Краснодаром» в матче 17-го тура РФПЛ ответил на вопрос об игроках команды Марио Пашаличе и Педро Роше. Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.



«Пашалич хорошо вошёл в игру сегодня. Если он выходит на поле, он заслуживает играть. Не будь у него мотивации, он бы не играл.

В данный момент Педро Роша не играет, потому что у меня другие идеи в голове. Он должен расти как игрок. На поле выходят 11 футболистов. Это мои идеи и я воплощаю их таким образом», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.