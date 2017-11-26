Джикия: если каждый в матче с «Зенитом» будет заниматься своим делом, то победим

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями от последних матчей красно-белых в этом году, в том числе от игры с «Зенитом» в 18-м туре РФПЛ, которая состоится в Москве 27 ноября.

«Сейчас всё в наших руках и ногах. Выложимся полностью, чтобы добиться успеха. Оставшиеся в ноябре и декабре игры очень важны. Да, в следующем году будут ещё матчи. Но сейчас играем с «Зенитом», ЦСКА, «Ливерпулем»… И тульский «Арсенал» нельзя сбрасывать со счетов.

Нам нужно набрать как можно больше очков. Уже в понедельник встречаемся с «Зенитом». Думаю, если каждый в матче будет заниматься своим делом и отдаст на поле все силы, то сумеем победить. Сто процентов!» — цитирует Джикию сайт «Спартака».