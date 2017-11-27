Шмельцер: настало время говорить открытым текстом о поведении некоторых

Защитник дортмундской «Боруссии» Марсель Шмельцер отметил, что в команде есть проблемы. Шмельцер, в частности, имел в виду поведение некоторых футболистов, однако имён не назвал.

«Настало время говорить открытым текстом о поведении некоторых. Но есть основания, вследствие которых сейчас сложно называть имена. Я не буду сейчас этого делать, однако есть ситуации, о которых необходимо говорить. Ведь ты ведёшь со счётом 4:0, а потом позволяешь сопернику забить столько же голов и сыграть вничью», — цитирует Шмельцера интернет-портал Goal.

В домашнем матче 13-го тура Бундеслиги «Боруссия» встречалась с «Шальке-04» и сыграла вничью (4:4). Немецкие СМИ не исключают, что Шмельцер имел в виду нападающего Пьер-Эмерика Обамейянга, схлопотавшего на 72-й минуте удаление. К тому времени «Боруссия» вела со счётом 4:2.