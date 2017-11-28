Луис Суарес обругал нецензурными словами лайнсмена в матче с «Валенсией»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес не сдержался и обругал одного из лайнсменов в выездном матче 13-го тура чемпионата Испании с «Валенсией», сообщает AS.

У уругвайского футболиста не выдержали нервы, когда не был засчитан чистый гол форварда сине-гранатовых Лионеля Месси в ворота «летучих мышей». Суарес в том эпизоде назвал лайнсмена трусом и дерьмом.

Сама игра закончилась ничьей со счётом 1:1.

По итогам 13 туров подопечные Эрнесто Вальверде с 35 очками единолично возглавляют турнирную таблицу. «Валенсия» с 31 очком на 2-м месте.