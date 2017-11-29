Идову: в «Амкаре» всегда была классная защита

Защитник «Амкара» Брайн Идову рассказал, что в настоящее время в пермской команде делают ставку прежде всего на надёжную игру в обороне и быстрые выходы в атаку.



«В «Амкаре» всегда была классная защита. К тому же сейчас делается ставка на надёжную игру в обороне и быстрые атаки. И на протяжении последних трёх лет, кто бы ни играл в обороне, мы в этом плане молодцы. Успех Джикии неслучаен, Конде тоже очень одарен. Нам помогает тактика, потому что обороняемся мы всей командой и всей командой атакуем. У нас в атаку активно подключаются защитники, в обороне мы стараемся максимально помочь Нигматуллину, а он – нам. Такая вот взаимосвязь и взаимовыручка», — цитирует Идову пресс-служба пермского клуба.

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