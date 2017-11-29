«Марсель» разгромил «Метц», «Нант» выиграл у «Монако»

«Марсель» разгромил «Метц» в матче 15-го тура французской Лиги 1. Встреча проходила в Метце на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

В середине первого тайма Флорьян Товен открыл счет. На 36-й минуте Луис Густаво удвоил преимущество гостей. В середине второго тайма отличился Лукас Окампос.

В других матчах «Нант» выиграл у «Монако» (1:0), «Лион» уступил «Лиллю» (1:2), «Ницца» выиграла у «Тулузы» (2:1), «Ренн» оказался сильнее «Анже» (2:1), а «Генгам» и «Монпелье» голов не забили.

Таблица Лиги 1.