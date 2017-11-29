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«Марсель» разгромил «Метц», «Нант» выиграл у «Монако»

Футбол

«Марсель» разгромил «Метц» в матче 15-го тура французской Лиги 1. Встреча проходила в Метце на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

В середине первого тайма Флорьян Товен открыл счет. На 36-й минуте Луис Густаво удвоил преимущество гостей. В середине второго тайма отличился Лукас Окампос.

В других матчах «Нант» выиграл у «Монако» (1:0), «Лион» уступил «Лиллю» (1:2), «Ницца» выиграла у «Тулузы» (2:1), «Ренн» оказался сильнее «Анже» (2:1), а «Генгам» и «Монпелье» голов не забили.

Таблица Лиги 1.

Франция - Лига 1. 15-й тур
29 ноября 2017, среда. 21:00 МСК
Метц
Метц
0 : 3
Марсель
Марсель
0:1 – Товен – 18, 0:2 – Густаво – 36, 0:3 – Окампос – 71
Франция - Лига 1. 15-й тур
29 ноября 2017, среда. 21:00 МСК
Нант
Нант
1 : 0
Монако
Монако
1:0 – Лима – 90+2
Франция - Лига 1. 15-й тур
29 ноября 2017, среда. 21:00 МСК
Лион
Лион
1 : 2
Лилль
Лилль
0:1 – Мендес – 21, 1:1 – Мариано – 36, 1:2 – Понсе – 40
Франция - Лига 1. 15-й тур
29 ноября 2017, среда. 21:00 МСК
Тулуза
Тулуза
1 : 2
Ницца
Ницца
1:0 – Делорт – 3, 1:1 – Балотелли – 80 (пен), 1:2 – Срарфи – 90+1
Удаления: Амьен-Аду, 79 – Данте Бонфим, 40
Франция - Лига 1. 15-й тур
29 ноября 2017, среда. 21:00 МСК
Анже
Анже
1 : 2
Ренн
Ренн
1:0 – Токо Экамби – 37, 1:1 – Эну – 51, 1:2 – Андре – 84
Франция - Лига 1. 15-й тур
29 ноября 2017, среда. 21:00 МСК
Генгам
Генгам
0 : 0
Монпелье
Монпелье
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