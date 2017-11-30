Форлан: сборная России не подарок, на ЧМ-2018 с ней будет очень тяжело

Бывший нападающий сборной Уругвая и один из лучших бомбардиров чемпионата мира 2010 года Диего Форлан, который завтра, 1 декабря, выступит в роли ассистента на жеребьёвке ЧМ-2018, поделился мыслями о перспективах сборной России на домашнем мундиале.

«Я видел сборную России на Кубке конфедераций. Они неплохо играли и, учитывая, что принимают чемпионат, могут выйти в плей-офф. Россия не подарок, с ней будет очень трудно», — передаёт слова Форлана корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Чемпионат мира пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России на 12 стадионах.