Грушевский: не хочу видеть Колумбию в нашей группе, нам наркотрафик ни к чему

Известный поклонник ЦСКА юморист Михаил Грушевский поделился ожиданиями от жеребьёвки финальной части чемпионата мира 2018 года для сборной России. Жеребьёвка пройдёт 1 декабря в Кремле.

«Из второй корзины выберу Перу. Конечно, играть против Фарфана – не очень хорошо. Перу – команда, которая подходит нам по уровню. Например, та же Колумбия будет сильней по классу. Не хочу видеть Колумбию в нашей группе потому, что нам этот наркотрафик ни к чему.

В третьей корзине остановимся на Египте. Пусть наши болельщики увидят в египетских футболистах своих старых знакомых по поездкам в Шарм-эш-Шейх.

Из четвёртой корзины выбрал бы Марокко, но две африканские команды не могут быть в одной группе. Поэтому выберу Австралию. Нигерию не хочу видеть в нашей группе. Нашей сборной не надо играть против Ахмеда Мусы. Вычеркнем сразу Южную Корею. Мы уже были с ней в одной группе в 2014 году. Как-то не лучшие впечатления оставили о себе», — сказал Грушевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Гончаровым.