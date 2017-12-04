Бенитес хочет видеть Касильяса в «Ньюкасле»

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес хочет, чтобы в грядущее зимнее трансферное окно клуб попытался переманить из «Порту» голкипера Икера Касильяса, сообщает AS.

36-летний вратарь в этом сезоне потерял место в основном составе «Порту» и намерен сменить команду в январе. После матча чемпионата Португалии со «Спортингом» (0:0) в начале октября Касильяс провёл лишь одну официальную игру.

Экс-голкипер сборной Испании выступает за «Порту» с 2015 года, когда перешёл из «Реала». Касильяс покинул мадридский клуб примерно спустя месяц после того, как его возглавил Бенитес.