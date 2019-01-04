Отец Фалькао получил сердечный приступ во время теннисного матча и скончался

Радамель Гарсия Кинг, отец нападающего «Монако» и сборной Колумбии Радамеля Фалькао, скончался в Колумбии во время теннисного матча, сообщает Marca.

У 61-летнего мужчины случился сердечный приступ. Мужчину срочно доставили в больницу, однако медики не смогли спасти его жизнь.

Радамель Гарсия Кинг был также футболистом, выступал на позиции защитника. Во время игровой карьеры он поиграл в нескольких южноамериканских клубах, а также имел в активе матчи за юниорскую сборную Колумбии. Гарсия Кинг был в составе сборной Колумбии на Олимпийских играх 1980 года, которые прошли в Москве.

Напомним, что в августе 2018 года из-за сердечного приступа в возрасте 55 лет скончался актёр Герберт Кинг, который являлся братом Радамеля Гарсии Кинга и дядей Радамеля Фалькао.