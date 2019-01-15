СМИ: десятки швейцарцев после ЧМ-2018 продолжают незаконно находиться в России

По состоянию на конец 2018 года на территории России в рамках особого миграционного режима пребывал 81 гражданин Швейцарии из числа болельщиков на чемпионате мира по футболу. Начиная с 1 января 2019 года многие из них могут продолжать находиться в стране с просроченными въездными документами, то есть уже незаконно, сообщает Blick.



В период проведения матчей чемпионата мира Россия смягчила визовой режим. Удостоверение болельщика (Fan ID), которое следовало предъявлять на стадионах, считалось одновременно и въездной визой. Затем срок действия этой «визы» был продлён до конца 2018 года.

Однако даже после окончания игр десятки граждан Швейцарии продолжали пользоваться новой свободой перемещения, по нескольку раз въезжая и выезжая из России. Российские власти были осведомлены об этом обстоятельстве, и незадолго до завершения действия упрощённого миграционного режима они проинформировали швейцарскую сторону об актуальной ситуации.

«В настоящее время российское посольство не располагает информацией о том, сколько швейцарских граждан находится в России с нарушениями миграционного режима», — заявила пресс-атташе посольства России в Берне Станислава Смирнова.