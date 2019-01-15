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СМИ: десятки швейцарцев после ЧМ-2018 продолжают незаконно находиться в России

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
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Фото: РИА Новости
СМИ: десятки швейцарцев после ЧМ-2018 продолжают незаконно находиться в России
Футбол / ЧМ по футболу 2018

По состоянию на конец 2018 года на территории России в рамках особого миграционного режима пребывал 81 гражданин Швейцарии из числа болельщиков на чемпионате мира по футболу. Начиная с 1 января 2019 года многие из них могут продолжать находиться в стране с просроченными въездными документами, то есть уже незаконно, сообщает Blick.

В период проведения матчей чемпионата мира Россия смягчила визовой режим. Удостоверение болельщика (Fan ID), которое следовало предъявлять на стадионах, считалось одновременно и въездной визой. Затем срок действия этой «визы» был продлён до конца 2018 года.

Однако даже после окончания игр десятки граждан Швейцарии продолжали пользоваться новой свободой перемещения, по нескольку раз въезжая и выезжая из России. Российские власти были осведомлены об этом обстоятельстве, и незадолго до завершения действия упрощённого миграционного режима они проинформировали швейцарскую сторону об актуальной ситуации.

«В настоящее время российское посольство не располагает информацией о том, сколько швейцарских граждан находится в России с нарушениями миграционного режима», — заявила пресс-атташе посольства России в Берне Станислава Смирнова.

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