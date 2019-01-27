«Барселона» намерена договориться с «Тулузой» о трансфере Тодибо зимой

«Барселона» намерена совершить трансфер защитника «Тулузы» Жан-Клера Тодибо до закрытия зимнего трансферного окна, сообщает Sport.es.



Ранее сообщалось, что 19-летний французский игрок перейдёт в каталонскую команду летом текущего сезона на правах свободного агента. По информации источника, «Барселона» хочет ускорить переход и ведёт с «Тулузой» переговоры на этот счёт. При этом каталонцы готовы отдать Тодибо в аренду на полгода, а также заплатить определённую сумму за трансфер в январе.



Напомним, Тодибо не играет в составе «Тулузы» с 3 ноября 2018 года из-за отказа продлевать контракт с французской командой. Тодибо является воспитанником «Тулузы», в основном составе которой дебютировал в 2018 году.

«Барселона» объявила о договорённости с игроком «Тулузы» Тодибо