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«Барселона» намерена договориться с «Тулузой» о трансфере Тодибо зимой

«Барселона» намерена договориться с «Тулузой» о трансфере Тодибо зимой
Футбол / Испания

«Барселона» намерена совершить трансфер защитника «Тулузы» Жан-Клера Тодибо до закрытия зимнего трансферного окна, сообщает Sport.es.

Ранее сообщалось, что 19-летний французский игрок перейдёт в каталонскую команду летом текущего сезона на правах свободного агента. По информации источника, «Барселона» хочет ускорить переход и ведёт с «Тулузой» переговоры на этот счёт. При этом каталонцы готовы отдать Тодибо в аренду на полгода, а также заплатить определённую сумму за трансфер в январе.

Напомним, Тодибо не играет в составе «Тулузы» с 3 ноября 2018 года из-за отказа продлевать контракт с французской командой. Тодибо является воспитанником «Тулузы», в основном составе которой дебютировал в 2018 году.

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