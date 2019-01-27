«Болонья» — «Фрозиноне»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 27 января, на стадионе «Ренато Далль'Ара» состоится матч 21-го тура чемпионата Италии «Болонья» — «Фрозиноне». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Лукой Банти. Ассистентами главного судьи выступят Фабрицио Посадо и Алессио Тольфо. Резервным рефери на матч назначен Давиде Герзини.



В двадцати турах «Болонья» набрала 14 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Фрозиноне» (10) — на предпоследнем, 19-м месте в таблице Серии А. Лидером соревнования на данный момент является туринский «Ювентус», набравший 56 очков.



Прямая видеотрансляция матча «Болонья» — «Фрозиноне» на «Чемпионате»