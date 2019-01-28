СМИ: Марсело попросил «Реал» выставить его на трансфер

Защитник мадридского «Реала» Марсело намерен покинуть клуб, сообщает Marca. По информации издания, он попросил выставить его на трансфер. Бразилец намерен перейти в «Ювентус», за который выступает бывший партнёр по «Реалу» нападающий Криштиану Роналду. Контракт футболиста истекает 30 июня 2022 года.



Ранее сообщалось, что Роналду пытается убедить Марсело перейти в «Ювентус». Между футболистами сохранились дружеские отношения, и они часто общаются. Утверждается, что в ходе этих бесед португалец убеждает Марсело присоединиться к нему в «Ювентусе». Бразилец ранее не рассматривал такой возможности и неоднократно заявлял о желании завершить карьеру в стане «сливочных», но в последнее время его мнение изменилось.



В этом сезоне на его счету два гола в 12 матчах чемпионата Испании.

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