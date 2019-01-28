Шикарный гол в ворота Нойера — в видеообзоре матчей «Баварии» и «РБ Лейпциг»

Мюнхенская «Бавария» в матче 19-го тура чемпионата Германии разгромила «Штутгарт» со счётом 4:1. Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена».



Счёт на пятой минуте открыл хавбек хозяев Тьяго Алькантара. В середине тайма равновесие потрясающим ударом восстановил Анастасиос Донис. Во втором тайме мюнхенский клуб добыл победу благодаря голам Леона Горецки и Роберта Левандовского, а также автоголу Кристиана Гентнера.



«РБ Лейпциг» в своём матче на выезде обыграл «Фортуну». Встреча прошла на стадионе «Эсприт-Арена» и завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:0.



«Быки» забили три мяча ещё в первом тайме, а во второй половине матча смогли отличиться ещё раз. В составе победителей дубль оформил нападающий Юссуф Поульсен, а ещё по голу на свой счёт записали защитник Ибраима Конате и полузащитник Конрад Лаймер.

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