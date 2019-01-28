«Монако» интересуется защитником «Интера» Мирандой

«Монако» проявляет интерес к бразильскому защитнику миланского «Интера» Жоао Миранде. Об этом сообщает Mercato365 со ссылкой на Sky Italia.

По данным источника, монегаски намерены приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Миранда готов сменить клуб, но «Интер» вряд ли отпустит игрока, если не успеет найти ему замену.

Ранее сообщалось, что Миранда также входит в сферу интересов «Вест Хэм Юнайтед», «Ромы» и «Порту».

34-летний Миранда перешёл в «Интер» из «Атлетико» летом 2016 года. Сумма трансфера составила € 9 млн. В нынешнем сезоне игрок принял участие в восьми матчах чемпионата Италии, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.