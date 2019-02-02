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Спаллетти: требуется время, чтобы «Интер» отошёл от многолетних неудач

Спаллетти: требуется время, чтобы «Интер» отошёл от многолетних неудач
Футбол / Италия

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от матча 22-го тура Серии А с «Болоньей», который состоится в воскресенье, 3 февраля.

«Конечно, нам предстоит ещё многое исправлять и улучшать. Но в матче Кубка Италии («Интер» проиграл «Лацио» по пенальти. — Прим. «Чемпионата») мы оставались в игре до самого конца. Каждый матч даёт нам новую информацию. Это нормально, что мы анализируем вещи, которые не сработали. Исходя из полученных сведений проводим тренировки и тактическую подготовку.

Мы вылетели из Лиги чемпионов и из Кубка Италии, которые являются важными турнирами. Но теперь нам нужно сосредоточиться на чемпионате. Только постоянная работа над улучшением игры поможет нам подготовиться к борьбе за титулы. Понимаю фанатов, они хотят, чтобы «Интер» быстрее что-нибудь выиграл. Но нам приходится нести груз многолетних неудач. Чтобы преодолеть этот барьер, нужно время», — цитирует Спаллетти пресс-служба «Интера».

Моратти считает, что «Интеру» не стоит увольнять Спаллетти в ходе сезона
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