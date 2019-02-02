Моратти считает, что «Интеру» не стоит увольнять Спаллетти в ходе сезона

Бывший президент миланского «Интера» Массимо Моратти выразил мнение, что клубу не стоит отправлять в отставку главного тренера Лучано Спаллетти, несмотря на неудовлетворительные результаты в последних матчах.



«Интер» не впервые столкнулся со спадом в январе. У команды упала концентрация. Причину нелегко найти, но, думаю, в клубе с этим справятся.



Сейчас непросто найти хороших свободных специалистов, так что зачем увольнять Спаллетти сейчас? Не знаю, где бы они сейчас нашли тактика, одновременно талантливого и с ДНК «Интера», — цитирует Моратти Football Italia со ссылкой на RAI Sport.



«Интер» в последних трёх матчах Серии А одержал одну победу, а также успел вылететь из Кубка Италии, в четвертьфинале уступив «Лацио» в серии пенальти.

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