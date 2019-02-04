Врач ЦСКА: Игнашевич дотянул бы до 40. Видимо, стало неудобно перед ребятами

Врат ЦСКА Шагабутдин Керимов поделился мнением о причинах, по которым бывший защитник «армейцев» Сергей Игнашевич сумел доиграть до 39 лет.



«В чём секрет Игнашевича? Наверное, в характере, воспитании и трудолюбии. Настоящий пример для молодёжи. Не сомневаюсь, что Сергей и до 40 легко дотянул бы. Ему, наверное, просто стало уже неудобно перед другими ребятами, и он решил закончить.



Выступление Игнашевича на чемпионате мира меня удивило. Удивило приглашение в сборную. Как оказалось, это было самое сильное решение тренера. В выигрыше остались все», — сказал Керимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.



Напомним, Игнашевич завершил карьеру после окончания чемпионата мира—2018 в возрасте 39 лет, после чего занял пост тренера молодёжной команды ЦСКА.

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