На 81-м году жизни скончался футболист «Торпедо» Владимир Бреднев

Сегодня утром в возрасте 80 лет после продолжительной болезни ушёл из жизни титулованный футболист «Торпедо» Владимир Бреднев, сообщает официальный сайт клуба.

Владимир Бреднев родился 15 июня 1938 года в Куйбышеве. Выступал за «Торпедо» на позиции полузащитника в 1965—1968 годах. На его счету 100 матчей и 15 забитых мячей. Бреднев — чемпион (1965) и бронзовый призёр (1968) чемпионата СССР, обладатель (1968) и финалист (1966) Кубка СССР. Владимир Алексеевич носил звание капитана команды в 1967 году. К тому же Бредневу было присвоено звание «Мастер спорта СССР».

Прощание с Владимиром Алексеевичем состоится во вторник, 12 февраля, в 11:30 в ритуальном зале (малый зал) ЦКБ по адресу Маршала Тимошенко, 25.