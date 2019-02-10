Гвардиола: Агуэро забивает много голов каждый сезон, это фантастика

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы в матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» отметил форварда Серхио Агуэро, оформившего хет-трик.

«Я говорил это уже много раз. Каждый сезон Агуэро забивает много голов. Я уважаю таких футболистов, их стабильность. Молодые игроки ярко себя показывают, но оставаться на таком уровне столь долгое время — фантастическое достижение.

Мы поднялись на первое место. Посмотрим, как «Ливерпуль» сыграет на «Олд Траффорд». Возможно, они снова обойдут нас, но я горжусь своими игроками.

До конца остаётся 11 матчей. Мы постараемся защитить чемпионский титул», — цитирует Гвардиолу BBC.

После матча «Манчестер Сити», набрав 65 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Челси» (50) опустился на шестое место.