Видео: спасительный гол Сарабии и другие яркие моменты матча «Севилья» — «Эйбар»

В матче 23-го тура чемпионата Испании «Севилья» сыграла вничью с «Эйбаром» со счётом 2:2. Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Матч обслуживал арбитр Игнасио Иглесиас Вильянуэва.

Счёт был открыт в середине первого тайма, отличился Фабиан Орельяна. В середине второй половины матча преимущество гостей удвоил Шарлес с паса Анайца Арбильи.

Однако, в концовке «Севилья» сумела уйти от поражения. На 88-й минуте отличился Виссам Бен-Йеддер, которому ассистировал Пабло Сарабия. В компенсированное время «Севилью» спас Сарабия. Голевую передачу ему сделал экс-спартаковец Квинси Промес.

После матча «Эйбар», набрав 30 очков, остался на 10-м месте в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Севилья» (37) по-прежнему занимает четвёртое место.