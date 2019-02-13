Буффон — третий голкипер в истории, сыгравший 50 сухих матчей в Лиге чемпионов

Для голкипера «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Буффона первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» стал 50-м в основной сетке турнира, в котором он сохранил свои ворота в неприкосновенности. Всего в этом турнире 41-летний итальянец провёл 121 игру.

По этому показателю Буффона опережают Эдвин ван дер Сар (51) и Икер Касильяс (57). Матч «МЮ» и «ПСЖ» завершился победой парижан со счётом 2:0.

В нынешнем сезоне Буффон провёл 4 матча в Лиге чемпионов и пропустил 3 гола. Ответный матч «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед» состоится 6 марта на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.